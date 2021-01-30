إطلاق «بي إم دبليو M5 CS 2022»

كشفت الصانعة الألمانية «بي إم دبليو» رسميا عن سيارتها «M5 CS 2022» بعد تسريب صورها.

وتأتي «بي إم دبليو M5 CS 2022» بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.4 لتر بقوة 636 حصانا و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، مع نظام دفع كُلي متحيز للخلف، وتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 2.9 ثانية، أي أسرع بـ0.2 من M5 كومبتيشن، وتصل سرعتها القصوى إلى 306 كم/س، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

«بي إم دبليو M5 CS» مبنية على M5 كومبتيشن، وتتميز بحوامل محرك أكثر صلابة، وارتفاع أقل للركوب من M5 القياسية، ولم يتوقف المهندسون عند ذلك الحد، بل أجروا المزيد من الترقيات على النوابض ونظام التحكم الديناميكي للاستفادة من وزن M5 CS المخفض.

من أجل تخفيف الوزن، حصلت «بي إم دبليو M5 CS 2022» على العديد من المكونات البلاستيكية المقواة بألياف الكربون، بما في ذلك غطاء المحرك والسقف وأغطية المرايا والجناح الخلفي وغيرهم، مع إزالة بعض العوازل الصوتية لتوفير الوزن، وبفضل هذه التغييرات وغيرها، يزن الطراز أقل من M5 كومبتيشن بـ104 كجم.

تصميم «بي إم دبليو M5 CS 2022» جاء بشبك أمامي من البرونز الذهبي، وجنوط مقاس 20 بوصة، مع نظام مكابح من السيراميك الكربوني التي تتميز بأقراص حمراء أو ذهبية، مع مصابيح أمامية ليك مع إضاءة صفراء، في حين تتوافر بخيارات طلاء خارجي محدودة.

المقصورة الداخلية حصلت على مقاعد أمامية قوية ومدفأة مصنوعة من ألياف الكربون مع شعارات M5 مضيئة، مغلفة بجلود ميرينو السوداء، وتتميز بلمسات حمراء موجيلو، وخياطة متباينة باللون الأحمر، ومساند للرأس مع خريطة نوربورجرينج مطبوعة عليها، وتمتلك السيارة مقاعد خلفية منفصلة، وعجلة قيادة M ملفوفة بالألكانتارا، مع ناقل حركة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى كونسول وسطي بتصميم بسيط، وسقف من الكانتارا، وأحزمة أمان M.

تم تجهيز السيارة بشاشتين مقاس 12.3 بوصة، مع نظام أوتوماتيكي للتحكم بالمناخ رباعي المناطق، مع نظام الإضاءة المحيطة، وشاحن الهاتف الذكي اللاسلكي، ونظام صوتي فاخر هارمان كاردون.