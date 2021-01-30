«نيسان» توقف إنتاج سيارات البنزين والديزل

تتجه أنظار العالم نحو السيارات الكهربائية التي باتت تمثل المستقبل، ومتوقع أن تتفوق مبيعاتها خلال الأعوام القادمة على السيارات التقليدية، وتتوجه الكثير من الشركات نحو الكهرباء.

وتعد أهم هذه الشركات هي «نيسان»، التي أعلنت أن جميع طرازاتها في أسواقها الرئيسية ستكون مكهربة بحلول 2030، حيث تهدف «نيسان» لأن تُصبح خالية تماما من الانبعاثات بحلول 2050.

اليابان والصين وأميركا وأوروبا ستمثل الأسواق الرئيسية لهذه السيارات، وستحذو الأسواق الأخرى حذوها بعد ذلك بوقت قصير حتى تحقق الشركة اليابانية أهدافها، لكن ماذا عن دول العالم الثالث والتي قد لا تمتلك البنية التحتية لدعم السيارات الكهربائية حتى هذا الوقت، ولا نعلم خطة «نيسان» بهذا الشأن حتى الآن، وذلك وفقا لموقع «القيادي».



هذه الخطوة تعد خطوة مميزة من «نيسان»، فمثلاً شركة «تيسلا» الأميركية الآن هي صانعة السيارات الأعلى قيمة في العالم بالرغم من أحجام المبيعات المنخفضة بشكل كبير، لذا إذا وضعت «نيسان» قدمها في قطاع السيارات الكهربائية بالأسواق الرئيسية فسيعود ذلك بفائدة كبيرة على قيمتها السوقية بلا شك.