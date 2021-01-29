تلف مرشح الهواء يسبب هذه المشاكل

يعد مرشح الهواء (الفلتر) من الأجزاء الرئيسية في سيارتك، إذ إنه المسؤول عن تنقية وتنظيف الهواء الداخل إلى غرفة المحرك.

وقد يتعرض فلتر الهواء في حال حدث فيه انسداد أو تلف للعديد من المشاكل والأعطال للمحرك، حسب «موتوراتي».

تأخر دوران المحرك: في حال زادت الأوساخ داخل الفلتر وامتلائه بالأتربة فإن ذلك سوف يؤدي إلى أن تتسرب إلى داخل غرفة الاحتراق، وهو ما يعيق عملية الاحتراق، وتؤثر على البوجيهات وتعيق عملها، وهو ما يؤخر عملية تشغيل المحرك.

انخفاض عزم المحرك: في حال انسداد الفلتر سيمنع ذلك مرور الهواء الكافي إلى داخل المحرك، وهو ما يسبب انخفاض عملية الاحتراق في المحرك، وبالتالي تقليل عزم المحرك أثناء الضغط على دواسة الوقود بحيث تجد أن المحرك لا يستجيب، وذلك لأن نسبة الهواء في غرفة الاحتراق غير جيدة.

زيادة استهلاك الوقود : انسداد فتحات الفلتر يتسبب في عدم توافر الهواء الكافي داخل غرف الاحتراق، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الوقود من طرف كمبيوتر السيارة، وبالتالي نجد زيادة في استهلاك السيارة للوقود.

خروج دخان أسود من العادم: زيادة كمية الوقود داخل غرفة الاحتراق في المحرك سيؤدي إلى زيادة نسبة احتراق الوقود، وهو ما يؤدي لخروج دخان أسود اللون من الفتحات المخصصة للعادم.