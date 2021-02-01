«بيك آب» صينية جديدة بسعر تنافسي

شركة صينية تزيح الستار عن سيارة بيك آب مميزة وأسعارها منافسة (الإنترنت)

قررت شركة «Wuling» الصينية صانعة السيارات دخول المنافسة في عالم مركبات البيك آب.

وتبعا للتسريبات، تستعد الشركة لإطلاق سيارة بيك آب كبيرة ستحمل اسم «Journey» ، وستأتي بعدة نسخ وبمواصفات متنوعة لتلبي أذواق واحتياجات مختلف فئات الزبائن، وفق «موتو 1».

وستتميز هذه السيارات بهياكل بطول 5 أمتار و10 سنتيمترات تقريبا، عرضها 164 سم، وارتفاعها 181 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 316 سم، كما ستأتي النسخ المعدلة من هذه المركبات بممتصات صدمات مميزة، وإطارات مصنوعة من البلاستيك الفايبر المقوى ستحيط بالأبواب وحجرات العجلات، لحمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة، وفق «روسيا اليوم».

كما ستجهز هذه المركبات بعجلات بمقاس 17 و18 إنشا، وبقمرة مزودة بصفين من المقاعد التي تتسع لـ5 ركاب، وبأنظمة مولتيميديا متطورة تدار عبر شاشات تعمل باللمس.

ومن المفترض أن تطرح «Journey» الجديدة بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 99 حصانا، وبعلب سرعة ميكانيكية أو أوتوماتيكية بـ5 سرعات، وبأسعار قد تبدأ من 12 ألف دولار تقريبا.