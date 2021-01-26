تعرف على «بي إم دبليو» الفئة السابعة 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 04:13 مساء

استطاع المصورون التجسسيون رصد صور للجيل القادم من «بي إم دبليو» الفئة السابعة لتكشف لنا بعض مزايا السيارة القادمة.

وبعد الاطلاع على الصور وبفحص مقدمة السيارة يبدو أنها تتميز بتصميم أمامي مستوحى من X7 الكبيرة، لكن هذه لا تزال نماذج أولية مموهة بشكل جيد، لذا لا يمكن الجزم بذلك، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

لكن الأهم من ذلك أن الصانعة الألمانية «بي إم دبليو» أصبح لديها طرقها الأكثر إبداعًا في إخفاء جسد سياراتها أثناء اختبارها، وتظهر الصور أنها لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية من عملية التطوير.
لا تتوفر أية معلومات أو صور عن التصميم الداخلي أو المحركات، لكن سيكون هناك مزيد الطرز الهجينة والكهربائية بالكامل ستنضم إلى الفئة السابعة القياسية.

ولا يزال هناك الكثير من الوقت لمناقشة كل ما هو محتمل في السيارة القادمة، حيث لا يتوقع أن يتم تدشين الجيل الجديد من الفئة السابقة قبل 2022 على أقرب تقدير.

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