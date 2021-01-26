صور تجسسية لـ«كيا نيرو 2022»

تقوم «كيا» باختبار النموذج الأولي للجيل القادم من «نيرو» في الأماكن العامة في السويد، مستغلة تساقط الثلوج.

«كيا نيرو» ستأتي بقاعدة عجلات أطول قليلاً مقارنة بالجيل الحالي، مع أبواب خلفية أطول، كما أن السقف سيصبح أطول، مع تصميم مختلف تمامًا في الجزء الخلفي من الأبواب الخلفية، وذلك نقلًا عن موقع «القيادي».

التمويهات الكثيفة تحجب ملامح السيارة، لذا الواجهة الأمامية مخفية بشكل جيد، ونعلم أن «كيا نيرو» ستتأثر بشكل كبير بسيارة «هابانيرو» الاختبارية التي كشفت عنها «كيا» منذ ما يقرب من عامين، حيث سيتم استبدال شبك «أنف النمر» بـ«أنف القرش» المحاط بمصابيح أمامية أصغر.

في خلفية «كيا نيرو» بإمكاننا رؤية المستشعرات الخلفية المختلفة، مع الخطوط العريضة لمصابيح «نيرو» الخلفية الجديدة، التي ستجلب نكهة مميزة للكروس أوفر الأنيقة.