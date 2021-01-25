تعرف على جديد «هيونداي بايون»

تقترب الصانعة الكورية هيونداي من توسيع تشكيلة طرازات الـSUV الخاصة بها، حيث ستطلق أصغرها والتي تحمل اسم بايون، وهو اسم مستوحى من المدينة الفرنسية بايون وقامت بنشر صور تشويقية للسيارة.

السيارة الجديدة التي تعتبر من الفئة B، وستكون بأحدث لغات التصميم من الشركة ما يُعطيها مظهرا عالي التقنية، حيث مقدمة السيارة حصلت على مآخذ هواء بارزة عبر الواجهة الأمامية بالكامل، والتي تربط المصابيح النهارية، كما تمنحها الشبك الكبير حضورا جريئا، وقد تم فصل المصابيح الأمامية عن المصابيح النهارية، مما يعكس تصميم المصابيح المنفصل الذي شاهدناه في كونا، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أما الواجهة الخلفية من بايون فتتميز بمصابيح خلفية مميزة على شكل سهم متصلة بشريط إضاءة كامل العرض، ولم تقدم هيونداي أية صور تشويقية للمقصورة بعد، لكن اللقطات التجسسية الأخيرة تُظهر أنها ستحصل على شاشة عائمة للنظام الترفيهي وأجهزة قياس رقمية.

سترتكز هيونداي بايون الصغيرة الجديدة على نفس منصة i20، ومن المتوقع أن تأخذ محرك الهاتشباك سعة 1 لتر تيربو والذي يولد قوة تصل إلى 118 حصانا.