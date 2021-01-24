تسريبات جديدة لـ«كهربائية هيونداي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 01:55 مساء

قبل أسبوع تقريبًا نشرت الصانعة الكورية هيونداي بعض الصور التشويقية لسيارتها الـSUV الكهربائية القادمة ايونيك 5 القادمة في فبراير، واليوم نرى صورة مُسربة جديدة تُظهر ايونيك 5 بالكامل مع بعض المواصفات.

ربما هذه الصورة بمثابة عرض رسمي لوكلاء هيونداي، أو جزء من الإعلان الرسمي الأول للسيارة لكن لا يمكن الجزم بها، على الرغم من أن الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة تظهر كأنها متطابقة تماما مع الصور التشويقية الرسمية، وذلك وفقا لموقع «القيادي».
الصور التي تظهر ايونيك 5 ستبدو مختلفة عن ايونيك الحالية، بالمقارنة مع الصور التشويقية فإن الصورة المسربة تُظهر تصميما مختلفا قليلا في الجزء السفلي من كل من الواجهتين الأمامية والخلفية، ويُمكن أن تكون السيارة في الصور هي إصدار أولي قبل الإنتاج.

أما بالنسبة للمواصفات الموجودة على الصور فمن المرجح أن هذه الإحصائيات خاصة بالسوق الأوروبية، حيث ستتميز بنطاق قيادة يبلغ 510 كم، وهو أقل بكثير من التسريبات السابقة.

كما يشير التسريب أيضا إلى وجود شاشة مقاس 12.3 بوصة في الداخل، وشاشة علوية مع واقع معزز، مع ذكر 44 بوصة أيضا، وليس من الواضح ما قد يشير إليه ذلك، مما يعني أن شاشة العرض الرأسية قد تشمل الزجاج الأمامي بالكامل تقريبا، بالإضافة إلى الشحن الفائق السرعة البالغ 232 كيلووات.

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