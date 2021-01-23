كيف تقلل من استهلاك الوقود؟

يجب تنظيف خزان الوقود من فترة لأخرى (الإنترنت)

معظمنا يعاني من مشكلة استهلاك الوقود في السيارة بشكل مبالغ فيه، وفضلا عن أنه أمر مكلف ماديا فإنه يمثل هدرا للطاقة ويسهم في تلويث البيئة.

وإليك عددا من النصائح التي ستساعدك في تقليل استهلاك الوقود في السيارة، حسب «درايف يلا».

نصائح مهمة:

يجب مراعاة ضبط ضغط الإطار حسب كتالوج السيارة حتى لا يستهلك بنزينا بكمية كبيرة.

يجب الحرص على مراعاة تقليل الأوزان الثقيلة بالسيارة لأنها تزيد من استهلاك البنزين.

انتبه لتشغيل التكييف فى أوقات الحر الشديد لأنه يسحب المزيد من البنزين، فيجب استخدامه باعتدال.

قم بتغيير الزيت وعمل الصيانة الدورية للسيارة بشكل منتظم.

يجب الحرص على فحص ضغط الإطارات.

من الضروري تقليل السرعة بالتدريج، وتجنب القيادة في أوقات مزدحمة.

يجب تغيير المرشحات بشكل منتظم.

يجب غلق المحرك عند التوقف وتجنب تشغيل التكييف مع تشغيل المحرك عند الوقوف.

من الواجب الاهتمام بتنظيف خزان الوقود من فترة لأخرى.

يجب الحرص على إغلاق النوافذ على الطرق السريعة.