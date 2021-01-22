تحالف «مايكروسوفت» و«جنرال موتورز» يغير سوق السيارات الذاتية القيادة

شعار «مايكروسوفت» خلال منتدى بمدينة ليل الفرنسية، 28 يناير 2020 (أ ف ب)

اتخذ السباق على السيارات الذاتية القيادة بعدًا جديدًا مع الإعلان عن تحالف أحد عمالقة التكنولوجيا مع أحد جبابرة قطاع السيارات، ولو أن عددًا من الخبراء يشككون في قدرة «مايكروسوفت» و«جنرال موتورز» على انتزاع الصدارة من صاحبيها الحاليين «وايمو» (غوغل) و«تيسلا».

وأعلنت مجموعة «مايكروسوفت» للمعلوماتية، الثلاثاء، أنها ستقدم إلى جانب «هوندا» و«جنرال موتورز» (جي إم) ومستثمرين آخرين أكثر من ملياري دولار لشركة «كروز» المتخصصة في السيارات الذاتية القيادة التابعة لـ«جنرال موتورز». وباتت قيمة الشركة تزيد على 30 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

وأشار بيان إلى أن هذه «الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد» ترمي إلى «تسريع طرح السيارات الذاتية القيادة في الأسواق» بفضل اتفاقات تعاون في مسائل الهندسة أو الحوسبة السحابية.

وقال المدير العام لشركة «كروز» دان أمان إن «مايكروسوفت، بصفتها مرجعًا في تعميم استخدام التكنولوجيا، ستساعدنا على مضاعفة قدراتنا في طرح سياراتنا الذاتية القيادة» في الأسواق.

وأثار النبأ ارتياحا في البورصة إذ ارتفع سهم الشركة المصنعة للسيارات أكثر من 9% في وول ستريت. وباتت قيمة «كروز» التقديرية 30 مليار دولار، أي أقل بقليل من نصف قيمة «جنرال موتورز» في البورصة (نحو 76 مليار دولار حاليا).

وأوضحت المتخصصة في سوق السيارات لدى شركة «إدموندز» جيسيكا كالدويل أن «قيام أي من الأطراف بالمشروع منفردًا لم يكن ليرتدي أي قيمة».

وأضافت: «لطالما كانت مايكروسوفت بارعة في جعل المعلوماتية متاحة للعامة، هذه إحدى أهم مهاراتها».

تحالفات متعددة

لكنها أشارت إلى أن الشركتين «ضخمتان كلتاهما، هما ليستا شركتين ناشئتين تعملان بسرعة وخفة».

وفي مؤشر إلى اهتمام المستثمرين في مستقبل النقل، باتت قيمة شركة «ريفيان» الأميركية التي ستسلم خلال العام الجاري أولى مركباتها الكهربائية الكبيرة، تساوي 27.6 مليار دولار، بحسب ما أوضح مصدر مقرب من الشركة لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء.

ويتوقع المحللون ازديادا في الاستثمارات والشراكات في القطاع، فيما بدأت سنوات من البحوث والابتكار تنعكس عمليات إطلاق منتجات للقطاع والعامة.

ومددت «وايمو» التابعة لـ«غوغل» في الخريف الفائت خدمتها لسيارات الأجرة الذاتية القيادة ليشمل عددا كبيرا من الركاب في فينيكس بولاية أريزونا، حيث تجرب الشركة منذ 2017 اختبارات على مركباتها.

من ناحيتها، تختبر «تيسلا» منذ أسابيع نسخة مطورة من برمجيتها للمساعدة على القيادة (أوتوبايلوت)، المسماة «فول سيلف درايفينغ»، على مجموعة صغيرة من الزبائن. وارتفعت قيمة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في البورصة خلال الأشهر الأخيرة لتقرب من 800 مليار دولار.

ولاحظ دان أيفز من شركة «ويدبوش» أن «ثمة تقاطعًا بين اللاعبين في قطاع التكنولوجيا ومصنعي السيارات»، ورأى أن «أبل ليست بعيدة أيضًا عن خوض المجال»، مشيرًا إلى أن سوق المركبات الكهربائية والذاتية القيادة ستصل قيمتها إلى ألف مليار دولار خلال العقد الطالع.