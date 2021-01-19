تعرف إلى جدول صيانة السيارات

يقول الخبراء إن معرفة جدول متابعة صيانة السيارات أمر ضروري جدا.

إذ إن لكل قطعة من قطع السيارة جدول صيانة على أساس المسافة المقطوعة أو الفترة الزمنية، حسب «driveyalla».

من مسافة 3 آلاف إلى 5 آلاف كيلومتر ينصح بتغيير:

1- الفلترالخاص بالزيت:

يساعد ذلك على الحفاظ على أجزاء محرك السيارة من التلف، زيادة العمر الافتراضي للمحرك، ويفضل أن يتغيير كل 6000-9000 كيلو متر أو كل 4 أشهر.

2- الفلتر الخاص بالهواء:

ينصح بتغييره عند وصوله لمسافة 25000 كيلو متر.

3- الفلتر الخاص بالبنزين.

4- شمعات الاحتراق ما يسمى بـ البوجيهات.

5- الأقمشة الأمامية للفرامل ما يسمى بالمكابح.