تعرف إلى جدول صيانة السيارات

يقول الخبراء إن معرفة جدول متابعة صيانة السيارات أمر ضروري جدا.
إذ إن لكل قطعة من قطع السيارة جدول صيانة على أساس المسافة المقطوعة أو الفترة الزمنية، حسب «driveyalla».
من مسافة 3 آلاف إلى 5 آلاف كيلومتر ينصح بتغيير:
1- الفلترالخاص بالزيت:
يساعد ذلك على الحفاظ على أجزاء محرك السيارة من التلف، زيادة العمر الافتراضي للمحرك، ويفضل أن يتغيير كل 6000-9000 كيلو متر أو كل 4 أشهر.
2- الفلتر الخاص بالهواء:
ينصح بتغييره عند وصوله لمسافة 25000 كيلو متر.
3- الفلتر الخاص بالبنزين.
4- شمعات الاحتراق ما يسمى بـ البوجيهات.
5- الأقمشة الأمامية للفرامل ما يسمى بالمكابح.
من مسافة 60 ألف كيلومتر إلي أكثر:
عند الوصول إلى هذه المسافة بسيارتك، ينصح بتغيير بعض القطع في المحرك لتجنب تعرض السيارة إلى أي عطل ومن بينها:
1- سير التيمن.
2- سير المكينة.
3- تغيير الزيت بعلبة التروس أو الفتيس.
4- تغيير الفحمات الخاصة بالفرامل (الطاقم الخلفي والأمامي).
5- تغيير الديسك الخاص بالفرامل.
6- تغيير الإطارات الأربع إذا استدعى الأمر.