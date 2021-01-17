صور مسربة تكشف تصميم فورد رانجر 2022

فورد رانجر 2022 (الإنترنت)

رصدت بعض العدسات صورا تجسسية لسيارة فورد رانجر، والتي من المنتظر إطلاقها رسميا في 2022، وذلك في أثناء اختبارها على الطرقات الأميركية.

ومن الصور يتضح أن التمويهات الكثيفة تحجب ملامح السيارة، إلا أن ملامح تصميم شقيتها الأكبر F-150 الجديدة تبدو واضحة من خلال المصابيح بشكل خاص، لا تنتهي أوجه التشابه عند هذا الحد حيث تحمل رانجر 2022 بها شبك أمامي مشابه لشقيقتها أيضاً، وفق «موتوراتي».

ولا تزال محركات السيارة غير معروفة، وفيما يبدو أن محرك إيكوبوست 2.7 لتر V6 محتمل، والذي ينتج 314 حصانا، كما يشاع أن تحمل محركا أكبر سعة 3.0 لتر، والذي ينتج 406 أحصنة.

فورد رانجر 2022 (الإنترنت)

فورد رانجر 2022 (الإنترنت)