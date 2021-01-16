نسخة معدلة من تحفة «لكزس» الشبابية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 11:58 صباحا
لكزس تطرح نسخ معدلة من سيارات «LC 500» (الإنترنت)

قررت شركة «لكزس» طرح نسخ معدلة من سيارات «LC 500»، وذلك بعد أن لاحظت الاهتمام الكبير بهذه المركبات التي طرحتها العام الماضي.

وأكثر ما يلفت النظر في سيارات «LC 500» هو تصميم هيكلها الخارجي الذي يوحي بالقوة ويحمل ملامح المركبات الرياضية والمركبات الفاخرة بنفس الوقت، فضلا عن التصميم المميز للمصابيح الأمامية، والشبك الأمامي المنحني العريض، وتصميم الفتحات الهوائية على المقدمة وجانبي الهيكل، وفق «روسيا اليوم» نقلا عن «موتو1».

وحرص مصممو هذه المركبات على جعل قمرتها آية في التميز أيضا، إذ زودوها بواجهة قيادة لا تشبه أيا من تلك الموجودة في مركبات «لكزس» الأخرى، ودعموا هذه الواجهة بشاشات لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بمعظم أنظمة الصوت والمولتيميديا ومراقبة الحالة الفنية للأجزاء الرئيسية للسيارة، كما جهزوها بمقاعد رياضية مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود وبعض عناصرها مصنوعة من ألياف الكربون المتينة، وبأنظمة صوت بمكبرات ذات أداء ممتاز.

وستأتي النسخ المعدلة من هذه السيارات بمحركات بنزين بـ8 أسطوانات وعزم يعادل 477 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات، تؤمن معا تسارعا من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، وبأسعار قد تصل إلى 144 ألف دولار تبعا للمواصفات التي يرغب بها المشتري.

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