رباعية دفع مميزة من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 11:42 صباحا
فولكس فاغن تحضر لإطلاق رباعية دفع كبيرة (الإنترنت)

تنوي «فولكس فاغن» إطلاق نسخ مخصصة من سيارات «Atlas» في السوق الصينية وبعض أسواق آسيا، مع تعديلات ونماذج جديدة.

وستختلف هذه النسخ من ناحية التصميم الخارجي، عن سيارات «Atlas» التي طرحت العام الماضي، حسب «موتو1».

وأبرز تغيير سيحصل عليه هذه السيارات هو أنها ستزود بمصابيح أمامية أكبر من تلك الموجودة في سيارات «Atlas» الحالية، كما سيتغير فيها شكل شبك غطاء المبرد قليلا ليصبح أكثر بروزا بفضل طبقات الكروم اللماع التي ستغطي كامل أجزائه تقريبا، أما الواجهة الخلفية في هذه المركبات فستحصل على خط إضاءة عريض أحمر اللون، يمتد على كامل عرضها تقريبا، وأسفله يمتد إطار بارز من الكروم، وفق «روسيا اليوم».

كما سيتغير في هذه السيارة تصميم الفتحات الهوائية الموجودة على الواجهة الأمامية، وستصبح عجلاتها بمقاس 21 إنشا بدلا من 17 كما هو الحال في نماذج «Atlas» الحالية.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بنوعين من المحركات، محرك اقتصادي بسعة لترين وعزم 186 حصانا، ومحرك توربيني بست أسطوانات من فئة «EA390»، بسعة 2.5 ليتر، ويولد عزما يعادل 299 حصانا.

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