سيارات «غراند شيروكي» بحلة جديدة كليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 11:45 صباحا
غراند شيروكي (الإنترنت)

ستحمل النماذج المنتظرة من أشهر سيارة دفع رباعي في العالم، «غراند شيروكي» (Grand Cherokee) من «جيب» (Jeep)، العديد من صفات التطور والحداثة، حسب التسريبات.

وبالنظر للصور التي سربت للنماذج الجديدة من هذه السيارات، نلاحظ أنها ستأتي بهياكل أكبر بقليل من سيارات «غراند شيروكي» الأخيرة، كما حمل تصميمها الخارجي العديد من التعديلات، فمصابيحها الأمامية أصبحت أضيق وأكثر تميزا وشبيهة بتلك الموجودة في سيارات Grand Wagoneer الحديثة، كما تغيير تصميم مصابيح الضباب لتمتد بشكل طولي مميز على جانبي الواجهة الأمامية.

وتبعا للتسريبات فإن المركبات الجديدة ستبنى على منصات Giorgio المعدلة التي اعتمدت في سيارات Alfa Romeo Giulia وStelvio، لكن «جيب» أدخلت بعض التعديلات على هذه المنصات لتصبح أكثر متانة وتناسب الحركة على الطرق الوعرة.

وداخليا ستختلف السيارة الجديدة عن «غراند شيروكي» الحالية بشكل كبير، إذ ستصبح الشاشة اللمسية فيها أكبر وتوضع بشكل مائل في منتصف واجهة القيادة، كما سيصبح ناقل الحركة على شكل زر دائري كبير يشبه ذاك الموجود في بعض سيارات بي إم دبليو ومرسيدس، كما ستحصل هذه السيارة على شاشة أخرى قبالة المقود تعمل كلوحة عدادات رقمية.

ويفترض أن تحصل المركبة على نوعين من المحركات، محركات بنزين بست أسطوانات بسعة 3.6 ليتر، ومحركات أقوى بـ8 أسطوانات بسعة 5.7 ليتر، ويتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء.

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