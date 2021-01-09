تعاون كيا وجينيسيس لإطلاق كهربائية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 11:48 صباحا

تداولت العديد من الأخبار والشائعات نية «جينيسيس» لإطلاق كروس أوفر كهربائية خلال العام الماضي، وكان الحديث عن سيارة كهربائية بالكامل منتشرًا، لتؤكد لنا ذلك الشركة اليوم وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

مجموعة «هيونداي»، التي أفصحت عن خطتها للعام الحالي 2021، من خلال إعلانها أن الكروس أوفر الكهربائية بالكامل من «جينيسيس» سيتم الكشف عنها في 2021 بجوار كروس أوفر كهربائية أخرى تحمل شعار «لكزس»، والإصدار الإنتاجي من «هيونداي 45» الاختبارية حاملة اسم «أيونيك 5»، وستستند السيارات الثلاث إلى المنصة الكهربائية الجديدة من المجموعة الكورية، التي يُطلق عليها اسم «E-GMP».

وفيما أوضحت «هيونداي» أن المنصة الجديدة يمكنها توفير نطاق أقصى يزيد على 500 كلم للشحنة الكاملة، وباستخدام تقنيات الشحن السريع، سيمكن شحن السيارة لتسير مسافة 100 كلم في خمس دقائق فقط، وتتمثل خطة الشركة طويلة الأجل في الكشف عن ما لا يقل عن 25 سيارة كهربائية بحلول 2025، جميعها ستستند إلى نفس المنصة، وبيع ما لا يقل عن مليون سيارة سنويًّا في الأسواق حول العالم.

كما تؤكد المجموعة أن السيارات الجديدة ستوفر تجربة قيادة جذابة صديقة للبيئة تعكس احتياجات العملاء بأسعار معقولة، مؤكدة أن عمليات بناء وتركيب محطات الشحن الكهربائية حول العالم سيتم تسريعها، ففي العام 2021، ستطلق 20 محطة شحن سريع في كوريا الجنوبية، كما ستقوم بتحسين البنية التحتية للشحن في اوروبا بالتعاون مع «Ionity».

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