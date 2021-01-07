السيارات الكهربائية الأكثر مبيعا في النرويج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 12:00 مساء
سيارة كهربائية قيد الشحن في أحد شوارع العاصمة النرويجية أوسلو، 30 أبريل 2019 (أ ف ب)

أصبحت النرويج سنة 2020 أول بلد في العالم تشكّل السيارات الكهربائية فيه أكثرية المركبات الجديدة المسجلة في البلاد، وفق أرقام نشرتها هيئة متخصصة، الثلاثاء.

وذكر مركز المعلومات بشأن الحركة المرورية أن المركبات الكهربائية استحوذت على حصة سوقية بلغت 54.3% العام الماضي في مقابل 42.4% في 2019، وفق «فرانس برس».

وكانت الطرازات الأربعة الأكثر مبيعًا في البلد الإسكندنافي، وهي «أودي إي-ترون» و«تيسلا موديل 3» و«فولكسفاغن آي دي 3» و«نيسان ليف»، كلها تعمل بالدفع الكهربائي. أما الطراز صاحب المركز الخامس وهو «غولف» من «فولكسفاغن»، فلديه نسخة قابلة للشحن، غير أن الإحصاءات لا تميّز هذا النوع من المركبات.

وحطّمت مبيعات السيارات الكهربائية في ديسمبر رقما قياسيا شهريا إذ استحوذت على 66.7% من إجمالي المركبات المباعة، مدفوعة خصوصا بطرح طرازات جديدة، وفق أرقام المركز النرويجي.

وتحتل النرويج، أكبر منتج للمحروقات في أوروبا الغربية، موقعا رياديا أيضا على صعيد وسائل النقل الكهربائية بفضل الامتيازات الضريبية الكبيرة التي تقدمها لهذا النوع من المركبات.

وخلافا للسيارات العاملة على الديزل أو البنزين والتي تخضع لضرائب ثقيلة، فإن المركبات المراعية للبيئة شبه معفاة من الضرائب، ما يزيد من جاذبيتها التجارية لدى المستهلكين.

ويطمح هذا البلد الإسكندنافي الذي ينتج طاقته الكهربائية بصورة شبه كاملة من المصادر الهيدروليكية، إلى تكون كل المركبات الجديدة المباعة على أراضيه منعدمة الانبعاثات بحلول 2025.

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