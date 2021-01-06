سكودا تكشف سعر وموعد تسليم «ENYAQ iV»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 01:31 مساء
شركة سكودا تكشف المزيد من المعلومات عن سيارتها الكهربائية الجديدة «ENYAQ iV» (موقع الشركة)

توفر شركة سكودا سيارتها الجديدة «ENYAQ iV» بحجمين للبطارية، ويقدم نطاق WLTP مدى تشغيلي يصل إلى 316 ميلاً.

وتحت عنوان «مرحبًا بك في عصر الكهرباء بالكامل»، قالت سكودا في موقعها الإلكتروني إن السيارة «متاحة للطلب في المملكة المتحدة في أوائل عام 2021 وللتسليم من ربيع 2021، بدءًا من 37.425 جنيهًا استرلينيًا».

وأوضحت الشركة أن هناك نوعين من أحجام البطاريات المتاحة، إذ تعمل البطارية ذات المستوى المبدئي التي تبلغ 62 كيلو وات في الساعة على تشغيل محرك بقوة 132 كيلو وات يمنحك إجمالي 180 حصانًا، ومدى تشغيلي يصل إلى 242 ميلاً.

ويحتوي الخيار الأكثر قوة على بطارية 82 كيلو وات في الساعة، ومحرك 150 كيلو وات بقوة 204 حصانا ونطاق مذهل يصل إلى 316 ميلاً.

ويمكنك الاختيار من بين تسعة ألوان صلبة ومعدنية، لإضافة بعض السمات إلى ENYAQ iV الخاصة بك. كما يمكنك أيضًا الاختيار بين العجلات المعدنية مقاس 19 أو 20 أو 21 بوصة.

وكل شيء من حزم الأمان التي تشمل أنظمة مساعدة السائق المبتكرة، إلى حزم الراحة مع دخول سيارتك دون مفتاح والشحن اللاسلكي. ويمكنك أيضًا إضافة قضبان سحب وأنظمة صوت اختيارية ومجموعة من الملحقات الأخرى التي تأتي حسب طلبك.

شركة سكودا تكشف المزيد من المعلومات عن سيارتها الكهربائية الجديدة «ENYAQ iV» (موقع الشركة)
شركة سكودا تكشف المزيد من المعلومات عن سيارتها الكهربائية الجديدة «ENYAQ iV» (موقع الشركة)
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