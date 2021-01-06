موستانج فورد لن تتوقف

وأخيرًا أصبح بإمكان محبي سيارات فورد موستانج الاطمئنان بعض الشيء، حيث نجت سيارة العضلات طوال 56 عاماً من تطور السيارات.

واليوم ها نحن في عام 2021، وأصبحت السيارة الآن آخر سيارة في تشكيلة فورد في أمريكا الشمالية ليست بيك آب أو SUV أو كروس أوفر لتبقى لجيل على أقل تقدير وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

هذا التأكيد بحسب تقرير من Ford Authority، عن حديث لرئيس فورد موستانج جيم أوينز عندما تم سؤاله عنها، و أنه على الرغم من امتلاكها جزءا صغيرا جداً من مبيعات فورد، إلا أن قطاع السيارات الرياضية سيظل مُستمراً، وهي في الواقع السيارة الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم، وهي تباع بكثرة في السوق الأميركي.



هذه المقابلة بالتأكيد طمأنة لمحبي سيارة العضلات، كما أننا نعلم أن الجيل القادم من موستنج سيتم إطلاقه في 2022، في حين أن المستقبل لا يزال غامضاً، فقد كشفت الشركة عن موستنج ماخ E الكهربائية ذات الأربعة أبواب، والتي أزعجت بعض محبي الطراز، كما أن هُناك شائعات قوية مفادها أن الجيل القادم من سيارة العضلات ستحوي محرك V8 جديد سعة 6.8 لتر.



من المضمون إلى حد كبير أن يظل لقب موستنج مستمراً لبعض الوقت، وأن طراز واحد على الأقل سيكون سيارة ذات بابين ومحرك أمامي ودفع خلفي، أما بالنسبة لما يخبئه المستقبل لموستنج، فلا يعلمه أحد حتى الآن.