أول حادث لأقوى بيك أب في العالم داخل مصنعها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 11:52 صباحا

قبل فترة وجيزة تم الكشف عن «رام 1500 TRX» كأقوى سيارة بيك أب في العالم وامتلك الجميع الحماس ليرى السيارة وهي تتخطى الطرق والتضاريس الوعرة.

لكن للأسف المشهد بدا مختلفًا تمامًا عما كان ينتظره الجميع، فقد تعرضت «1500 TRX» لأول حادث لها قبل مغادرتها خط الإنتاج حتى، وقد أثار الموضوع الكثير من التعليقات الساخرة على المصدر الذي سرب الصورة من مصنع «رام»، ويعتقد أن عدم توازن السيارة على الرافعة أدى لسقوطها، كما نشاهدها في الصورة وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

يذكر أن خط الإنتاج توقف بعض الوقت لإخراج السيارة المحطمة قبل استعادة العمل، والآن لا زلنا نريد رؤية «1500 TRX» على أرض الواقع وهي تبهرنا بأدائها وتوازنها العالي.

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