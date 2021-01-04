ينتقم من «مرسيدس» بتحطيم سيارات قيمتها مليونا يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 04:02 مساء

في حادثة مؤسفة قام أحد العاملين الغاضبين في «مرسيدس» يبلغ من العمر 38 عامًا بتحطيم أكثر من 50 سيارة «فان» في مصنع فيتوريا للتجميع التابع للشركة في إسبانيا.

بدأت الحادثة عندما قام العامل بسرقة حفار ضخم يُستخدم عادة لأعمال الطرق، ليقوده مسافة 21 كلم ويحطم بوابة المصنع ويُدمر العديد من سيارات في كلاس، وكان يهدف لتدمير خط التجميع داخل المصنع، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

و تُقدر وسائل الإعلام المحلية أن العامل تسبب في خسائر وأضرار في الممتلكات تقدر بأكثر من مليوني يورو، ولحسن الحظ، حدثت نوبة الغضب في الليل عندما كان هناك عدد قليل من العمال في الموقع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سواريز ينفجر مع أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
صراع الحصول على لقاح لـ«كورونا» يشتعل.. الدول الغنية تسيطر على أكثر من صنف ...
دولى
«ذاك الذي حكى البحر».. وفاة حكيم الرواية الجزائرية
ثقافة وفن
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
ديوان المحاسبة يطلب إعادة النظر في قسط التأمين الطبي على الجهات الصحية العامة
ليبيا
«الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط
ليبيا
المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم
ليبيا
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الثقافة الليبية 2020.. حصاد الهشيم في عام الجائحة
ثقافة وفن
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقود بالجملة تنتهي في أوروبا لكبار النجوم يتقدمهم ميسي وراموس وألابا وزلاتان