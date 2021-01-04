ينتقم من «مرسيدس» بتحطيم سيارات قيمتها مليونا يورو

في حادثة مؤسفة قام أحد العاملين الغاضبين في «مرسيدس» يبلغ من العمر 38 عامًا بتحطيم أكثر من 50 سيارة «فان» في مصنع فيتوريا للتجميع التابع للشركة في إسبانيا.

بدأت الحادثة عندما قام العامل بسرقة حفار ضخم يُستخدم عادة لأعمال الطرق، ليقوده مسافة 21 كلم ويحطم بوابة المصنع ويُدمر العديد من سيارات في كلاس، وكان يهدف لتدمير خط التجميع داخل المصنع، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

و تُقدر وسائل الإعلام المحلية أن العامل تسبب في خسائر وأضرار في الممتلكات تقدر بأكثر من مليوني يورو، ولحسن الحظ، حدثت نوبة الغضب في الليل عندما كان هناك عدد قليل من العمال في الموقع.