صور تشويقية جديدة لكروس أوفر جيلي

نشرت شركة جيلي عدة صور تشويقية رسمية لكروس أوفر قادمة، وذلك قبل البدء بإنتاجها خلال الربع الثالث خلال هذا العام.

سيارة جيلي الجديدة سترتكز على منصة CMA التي تدعم موديلات بوليستار 2 وفولفو XC40 وعدد من سيارات لينك آند كو، ولا تظهر الصور التشويقية الكثير عن السيارة باستثناء السقف الزجاجي والشبك الأمامي بالأعمدة الرأسية، أما بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فلا توجد حتى الآن تأكيدات رسمية ولكن بحسب تقارير فإنه من المنتظر أن تزود بمحرك 1.5 لتر تيربو 3 سلندرات بتقنية هايبرد بقوة 190 حصانا وعزم دوران 300 نيوتن متر وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وقد نرى نسخة هجينة بالقابس بنفس محرك الـ1.5 لتر ولكن مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 258 حصانا وعزم دوران 415 نيوتن متر، كما قد نرى محركا ثالثا 2.0 لتر تيربو 4 سلندرات بقوة 238 حصانا وعزم 350 نيوتن متر.