5 سيارات جديدة من كيا في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 03:18 مساء

تريد الصانعة الكورية كيا مواكبة التطور في مجال السيارات، وهي التي غيرت شعارها بعبارة «القدرة على المفاجأة» إلى «الحركة التي تُلهم»، والتي سجلتها في هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية في نهاية العام الماضي.

لكن التغيرات في كيا لن تقتصر فحسب على الشعارات وحدها، فمن المقرر أن تكشف كيا عن خمسة طرازات جديدة في 2021، وستكشف الشركة عن نسخة هجينة من كيا سورينتو في أواخر 2021، وتعمل كيا على سبورتاج جديدة، وكذلك نيرو جديدة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

يذكر أن سيارات كيا الجديدة تأتي أيضاً مع تغييرات في قيادة الشركة بأميركا، حيث أصبح بيل بيفر مدير العمليات ونائب الرئيس التنفيذي، كما ستتم ترقية راسل واجر، إلى منصب رئيس التسويق.

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