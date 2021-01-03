مغسلة سيارات ذاتية من تويوتا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 12:58 مساء

لا تزال تتنافس شركات السيارات في استحداث المزيد من التقنيات، آخرها كان براءة اختراع هي الأكثر غرابة في مجال السيارات ونعلم بالطبع أن معظم هذه الاختراعات تبقى نظرية ولا تتحول إلى واقع في الوقت القريب على الأقل.

واليوم سنتحدث عن براءات الاختراع الفريدة من نوعها قادمة من تويوتا حيث تتخيل الصانعة اليابانية مغسلة سيارات ذاتية مخصصة للسيارات ذاتية القيادة، وستتواصل المغسلة مع السيارة بشكل مباشر عبر سيرفر سحابي لمعرفة ما إذا كانت السيارة بحاجة إلى تنظيف أم لا وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

كما أنه سيتم التأكد أولاً من أن الطرق من وإلى المغسلة لن تؤدي لاتساخ السيارة مرة أخرى بعد تنظيفها، ولكن لا نعلم بالضبط كيف ستتيقن الكومبيوترات من ذلك، لكن تبقى هذه براءة اختراع مثيرة للاهتمام، وقد نراها يوماً ما بعد انتشار السيارات الذاتية في الأسواق.

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