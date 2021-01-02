«جيلي» تسرب معلومات حول سيارتها «KX11»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 12:26 مساء
الشركة الصينية «جيلي» تستعد لإطلاق منافسة «Telluride» الكبيرة من «كيا» (الإنترنت)

قبل الكشف عنها رسميا في معرض شنغهاي، سربت «جيلي» بعض المعلومات التي تتعلق بسيارتها رباعية الدفع الكبيرة «KX11».

وتبعا للمعلومات المتوافرة فإن السيارة المنتظرة ستبنى على منصات «CMA» التي اختبرت في العديد من مركبات «جيلي» و«فولفو»، وستحصل على هيكل بطول 4 أمتار و73 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم، حسب «موتو1».

أما قمرة هذه المركبة فستجهز بـ3 صفوف من المقاعد التي ستتسع لـ7 ركاب، كما ستحصل واجهة القيادة على نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 12 بوصة.

وستزود «جيلي» سيارتها بأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد والتحكم بوضعياتها، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة إلكترونية متطورة لمساعدة السائق على ركن المركبة في الأماكن الضيقة، فضلا عن عدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وأنظمة إلكترونية للحفاظ على المسار أثناء الحركة على الطرقات السريعة.

ومن المفترض أن تعمل «KX11» بمحركات توربينية بأربع أسطوانات تولد عزما يعادل 190 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات.

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