إندونيسيا توقع عقدا مع «إل جي» لإنتاج بطاريات للسيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 01:00 مساء
مقر مجموعة «إل جي» في سيول، 26 ديسمبر 2014 (أ ف ب)

أعلنت إندونيسيا، الأربعاء، أنها وقعت عقدا بقيمة 9,8 مليار دولار مع مجموعة «إل جي» الكورية الجنوبية لإنتاج بطاريات ليثيوم للمركبات.

ووُقّع الاتفاق في منتصف ديسمبر، في إطار سعي إندونيسيا لأن تصبح مركزا دوليا لهذه التكنولوجيا المراعية البيئة. ويستلزم تصنيع بطاريات الليثيوم استخدام النيكل، وهو عنصر تتصدر إندونيسيا قائمة البلدان المنتجة له في العالم، وفق «فرانس برس».

وأوضح رئيس مجلس تنسيق الاستثمارات في إندونيسيا بهليل لاهاداليا أن العمل في المشروع ينطلق في فبراير، ويشمل إقامة منجم ومصنع لصهر المعادن في أرخبيل مالوكو (جزر الملوك) في شرق البلاد.

وأشار إلى أن «إل جي تملك السوق والتكنولوجيا. لكن إندونيسيا لديها مخزونات استثنائية للمواد الأولية. إذا ما جمعنا الاثنين، أظن أن هذا الاستثمار سيجعل منا أحد أبرز اللاعبين الدوليين».

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