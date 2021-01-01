تسريب أسماء سيارات «كيا» الكهربائية

تقترب الصانعة الكورية «كيا» من تدشين أول سياراتها الكهربائية، ففي سبتمبر الماضي كشفت عن خطتها لإطلاق ما يصل إلى سبع سيارات كهربائية جديدة في قطاعات مختلفة بحلول 2027.

خطة «كيا» الطموحة ستعمل بدورها على جعل مبيعات السيارات الكهربائية في «كيا» تبلغ 25% من إجمالي سياراتها بحلول 2029، وعملت على التشويق لسياراتها الكهربائية بصور تشويقية غامضة لتسرب اليوم أسماء الداخلية لسياراتها الكهربائية القادمة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

قامت «كيا» في 22 ديسمبر الماضي بتسجيل الأسماء التالية كعلامات تُجارية «IK4 وEV3 وKIA EV2 وEV6 وKIA EV5»، ومن المرجح أن تكون هذه أسماء رمزية داخلية أكثر من أسماء نماذج إنتاجية، لكنها تُظهر أن خطط الشركة في مرحلة متقدمة.

وأكدت «كيا» أن أولى سياراتها الكهربائية التي سيتم الكشف عنها في 2021 تحمل الاسم الرمزي «CV»، ومن الصور التشويقية، ستكون غالبية سيارات «كيا» الكهربائية الجديدة من سيارات الـ«إس يو في وكروس أوفر»، بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات هذه السوق المتنامية، كما ستكون هناك «سيدان» كهربائية و«هاتشباك» كهربائية أيضا.

وتشير التقارير إلى أنه سيتم بناء هذه السيارات الكهربائية على منصة جديدة مخصصة للسيارات الكهربائية، وستحصل سيارة كهربائية على تصميم مستوحى من سيارة «Imagine» الاختبارية التي ظهرت للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات 2019 ومدى قيادة كهربائي يبلغ 500 كم.

ستحصل السيارة على شاحن بقوة 350 كيلووات وشحن البطارية من 20 إلى 80 بالمائة في نحو 20 دقيقة، كما تُخطط الشركة لإضافة 1500 محطة شحن في كوريا الجنوبية بحلول 2030، إلى جانب أكثر من 2400 في أوروبا، ونحو 500 في أميركا الشمالية من أجل هذا العدد من السيارات.