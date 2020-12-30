«بي إم دبليو» تعتزم رفع مبيعات سياراتها الكهربائية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 03:11 مساء

يبدو بأن صانعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» تعتزم رفع مبيعاتها من السيارات الكهربائية خلال العقد القادم.

يقول السيد «Oliver Zipse» الرئيس التنفيذي لشركة «بي إم دبليو»: «إن الشركة تعمل على زيادة عدد السيارات الكهربائية بشكل كبير بين عامي 2021 و2023، وستقوم بإنتاج ربع مليون سيارة كهربائية وهو رقم أكثر بكثير من المخطط له»، وتطمح الشركة لجعل مبيعات السيارات الكهربائية تشكل نسبة 20% من إجمالي مبيعاتها، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

وللعلم فإن البنية التحتية وتوفير نقاط الشحن يشكلان تحديا أمام شركة «بي إم دبليو»، ويؤكد «Zipse» ذلك فيقول: «ينبغي تشغيل 15000 نقطة شحن خاصة ونحو 1300 نقطة عامة. لسوء الحظ نحن بعيدون جدا عن ذلك» وفي جميع الأحوال تعمل الشركة في الأسواق الأساسية على توفير نقاط الشحن.

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