تعرف على سوبركار بالهيكل الكربوني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 03:00 مساء

يحلم المصمم المبدع كندريم ثانكي بإنتاج أول سيارة سوبركار ألبانية من خلال شركته الجديدة أريرا أوتوموبيلي، وهو المصمم الوحيد في الشركة مع استعانته بفريق هندسي لصنع الجسد، كما كشف عن تصاميم تخيلية مبدئية للسوبركار القادمة.

حتى اللحظة لا يعتبر هذا التصميم الخارجي نهائيا وإنتاجيا، وتستحدم السيارة هيكلاً من ألياف الكربون لتحفيف الوزن، مع مصابيح أمامية ممتدة رأسياً ونظام عادم ثنائي دائري كبير وذلك وفقا لموقع «القيادي».

تعتمد السيارة على محرك 6.2 لتر توين تيربو V8 بقوة 850 حصانا وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.7 ثانية وسرعة قصوى 375 كلم\س.

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