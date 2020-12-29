تخيلية لتويوتا برادو 2023

لأول مرة تظهر صور تخيلية لسيارة تويوتا برادو الجيل القادم موديل 2023 لنرى ما قد تبدو عليه السيارة.

الصور التخيلية تظهر تويوتا برادو 2023 من مجلة Best Car Web اليابانية الشهيرة والتي تنشر التصاميم التخيلية للسيارات اليابانية قبل تدشينها، وكما نشاهد فإن التصميم يتمتع بمصابيح نحيفة وزوايا حادة ومظهر رشيق، مع المحافظة على اللمسات الكلاسيكية التي تشتهر بها سيارة برادو وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وبحسب تقارير فإن تويوتا تنوي الكشف عن الشكل الجديد لبرادو في صيف أو شتاء 2022، أي أنها ستصل للأسواق كموديل 2023، لا توجد أي معلومات حالياً عن الموديل سوى أنه غالباً ما سيتوفر بنسخة هايبرد ضمن خيارات محركاته.