8 أسباب وراء تعطل المحرك المفاجئ

(أرشيفية: الإنترنت)

إذا تعرضت لمشكلة في تشغيل سيارتك في الصباح أو بعد صفها لفترات طويلة ووجدت المحرك يعمل ثم يتوقف مباشرة عليك معرفة الخطوات القادمة للتعرف على أسباب المشكلة وكيفية حلها، وذلك وفقًا لموقع «السيارة».

- احرص أن تستخدم مفتاح التشيغل الأصلي للمركبة لأن السيارات الحديثة مزودة بنظام يسمى (الموبيليزر) وهو النظام المسؤول عن منع سرقة السيارة، فيجب أن يكون مفتاح تشغيل هو الأصلي.

- تأكد من عدم وجود تسريب هواء من خرطوم سحب الهواء وتستطيع التأكد منه بالنظر.

- تأكد من مضخة البنزين إن كانت تعمل بشكل مستمر، وأن ضغط البنزين جيد وتستطيع التأكد منه بالنظر أو استخدام جهاز الفحص السيارات.

- تأكد من عدم وجود تهريب بنزين وتستطيع التأكد منه بالنظر.

- تأكد من وحدة التحكم في دواسة البنزين أو ما يعرف ب (TPS) وتستطيع التأكد منه باستخدام جهاز فحص السيارات.

- تأكد من حساس تدفق الهواء (MAF) وتستطيع التأكد منه باستخدام جهاز فحص السيارات.

- تأكد من حساس الحرارة أنه يعمل بشكل صحيح وتستطيع التأكد منه باستخدام جهاز فحص السيارات.

- تفقد كمبيوتر السيارة إذا كان يعمل بالشكل الصحيح وتستطيع التأكد منه باستخدام جهاز فحص السيارات.