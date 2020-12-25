عيوب التصنيع تجبر فولكس فاغن على استدعاء 38 ألف سيارة

كشفت مجموعة فولكس فاغن عن استدعاء أكثر من 38 ألف سيارة حول العالم بسبب عيوب في نظام كبح السيارة.

وذكرت فولكس فاغن بأن الـ38 ألف سيارة المستدعاة تعاني من عيوب ومشكلات في دواسات المكابح، وهو الأمر الذي جعلها تسارع في استدعائهم.



وأعلنت فولكس فاجن عن التوزيع الجغرافي للسيارات المستدعاة، والتي يأتي النصيب الأكبر منهم في ألمانيا بحوالي 17 ألفاً و600 سيارة.



وتتنوع طرازات السيارات المستدعاة ما بين جولف وتيجوان وتوران وتي-روك، وتم إنتاج جميع هذه السيارات خلال عام 2020.



وأوضحت فولكس فاجن أنها لاحظت بأن دواسة المكابح التي تقع عليها قدم السائق عند الرغبة في إيقاف السيارة يمكن أن تصبح عرضة للتغيير في الشكل أو الانحلال في ظل ظروف معينة، وهو ما يخل بشكل واضح وأساسي بأمان وسلامة هذه السيارات.

هذا المحتوى من تيربو العرب