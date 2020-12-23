موعد انطلاق سيارة آبل الذاتية

الكثير من الشائعات والأسئلة تحدثت عن مصير سيارة آبل الذاتية، ولا سيما بعد قرار الشركة العام الماضي بإقالة معظم العاملين في المشروع وتخفيض حجم الاستثمار فيه.



لذلك كانت ترجيحات كثيرة بانسحاب آبل بالكامل عن المشروع واكتفاء الشركة بالدعم التقني لأنظمة السيارات، ولكن تقارير تايلندية جديدة أعادت النظر مجددًا في واقعية سيارة أبل وذلك وفقا لموقع «متوراتي».



التقارير أشارت إلى بدء استعداد بعض شركات التوريد التايلندية لإنتاج قطع مخصصة لسيارة آبل القادمة، مع استهداف توصيل المكونات الجديدة في أوائل 2021 قبل تدشين السيارة في سبتمبر 2021.



السيارة التي سوف تدشن العام القادم ستكون اختبارية –إذا تم تدشينها بالفعل- ولن تنطلق في الأسواق فعليًا قبل أعوام.. وللوقت الحالي دعونا ننتظر ونرى ما يخطط له العملاق التقني الأميركي.