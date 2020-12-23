موعد انطلاق سيارة آبل الذاتية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 01:02 مساء

الكثير من الشائعات والأسئلة تحدثت عن مصير سيارة آبل الذاتية، ولا سيما بعد قرار الشركة العام الماضي بإقالة معظم العاملين في المشروع وتخفيض حجم الاستثمار فيه.

لذلك كانت ترجيحات كثيرة بانسحاب آبل بالكامل عن المشروع واكتفاء الشركة بالدعم التقني لأنظمة السيارات، ولكن تقارير تايلندية جديدة أعادت النظر مجددًا في واقعية سيارة أبل وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

التقارير أشارت إلى بدء استعداد بعض شركات التوريد التايلندية لإنتاج قطع مخصصة لسيارة آبل القادمة، مع استهداف توصيل المكونات الجديدة في أوائل 2021 قبل تدشين السيارة في سبتمبر 2021.

السيارة التي سوف تدشن العام القادم ستكون اختبارية –إذا تم تدشينها بالفعل- ولن تنطلق في الأسواق فعليًا قبل أعوام.. وللوقت الحالي دعونا ننتظر ونرى ما يخطط له العملاق التقني الأميركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يرفض خطة «كونغرس» لإنعاش الاقتصاد الأميركي
دولى
نابولي يفوز بالاستئناف على قرار تخسيره أمام يوفنتوس
رياضة عالمية
ماذا قال ميلادينوف في آخر إحاطة له في منصبه بشأن القضية الفلسطينية؟
دولى
«تعليم الوفاق»: الدراسة تبدأ 23 يناير.. وعطلة نصف السنة 1 مايو
ليبيا
الاتحاد يفقد نتيجة مباراته أمام بيراميدز في الكونفدرالية
رياضة محلية
السلطات الروسية: رصدنا 1424 سلالة لفيروس «كورونا»
دولى
بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
منها منع إنشاء قاعدة عسكرية تركية.. اليونان تكشف عن هدفين رئيسيين لها في ليبيا
ليبيا
القبلاوي: اتفاق مع مالطا على منح تأشيرات «شنغن» للمواطنين الليبيين نهاية يناير ...
ليبيا
طرابلس تستضيف المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية
ليبيا
برلسكوني: إطلاق 18 صيادا من إيطاليا جاء بعد مكالمة بوتين حفتر
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو الإفطار المثالي لمرضى السكري