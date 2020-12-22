«لادا» تطور سيارات «نيفا» الشهيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 12:38 مساء
روسيا تصنع نماذج جديدة كليا من سيارات «نيفا» المعروفة (الإنترنت)

يطور مصنع «لادا» الروسي نماذج جديدة كليا من مركبات «نيفا» (Niva) ذات الدفع الرباعي.

ومن حيث المظهر تختلف السيارات الجديدة كليا عن مركبات «نيفا» التقليدية، حيث زودها المصممون بواجهة أمامية جديدة كليا، وغطاء للمحرك بخطوط تزيد من انسيابية الهواء، وشبك أمامي مميز لغطاء المبرد، إضافة إلى ممتصات صدمات بتصميم عصري، كما اختلفت فيها تصاميم المصابيح الأمامية والخلفية ومصابيح الضباب، وفق «موتو 1».

وحصلت هذه المركبات أيضا على حوامل معدنية أعلى السقف مخصصة لنقل الأمتعة والحقائب الكبيرة، وعلى لوح حماية معدني أسفل الهيكل لحماية المحرك وعلبة السرعة من الصدمات أثناء التنقل على الطرق الوعرة، أما الهيكل فأتى بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 180 سم، وارتفاعه 165 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 245 سم.

وتعمل هذه المركبات بمحرك بنزين بسعة 1.7 ليتر يولد عزما يعادل 85 حصانا، وبعلب سرعة ميكانيكية بـ5 سرعات، حسب «روسيا اليوم».

كما حصلت على نظام دفع رباعي يوزع عزم المحرك على العجلات الأربع، وجهزت بنظام قيادة خاص للحركة على الطرق الوعرة، ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق مطلع العام القادم.

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