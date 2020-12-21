تسريبات تكشف جديد «بي إم دبليو» الفئة السابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 02:14 مساء

تواصل «بي إم دبليو» العمل من أجل تطوير الجيل القادم من الفئة السابعة، لكن لن يكشف عن السيارة قبل عام أو أكثر من الآن، وبإمكاننا أن نشاهد تصميما تخيليا للسيارة مستندا على الصور التجسسية.

في الصور المسربة حاولت «بي إم دبليو» إخفاء مقدمة السيارة من أجل حجب ملامحها تمامًا، لكن يبدو أن التصميم مربع مع مصابيح أمامية طويلة مسطحة، وشبك أمامي بحجم عادي، ما يُشير إلى أنها لن تحصل على شبك الكُلى العملاق الذي ظهر في الفئة الرابعة، ويُظهر التصميم التخيلي حصولها على مقابض الأبواب المتدفقة الموجودة في «i4»، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

أما خلفية «بي إم دبليو» الفئة السابعة التي كانت هذه المنطقة مموهة بشدة في اللقطات التجسسية، فمن المتوقع أن تتميز السيارة بمصابيح خلفية كاملة العرض تقريبا، مع أنابيب عادم على شكل شبه منحرف، ونتوقع أن نعرف الكثير عنها في الفترة القادمة عندما تضطر الشركة إلى تخفيف التمويهات عند اختبارها.

يرجح أن يتم الكشف عنها في 2022، لتُعرض كموديل 2023، وستحصل السيارة على نسخة كهربائية بالكامل قد يُطلق عليها اسم «i7» مع نطاق أكثر من 480 كم، وقوة 536 حصانا مع نظام دفع كُلي.

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