محرك جديد لسيارات «هيونداي» الرياضية

أفادت تقارير وأخبار عن عمل الصانعة الكورية «هيونداي» على تطوير محرك تيربو جديد سعة 2.3 لتر بمعدل 7000 دورة كل دقيقة بحد أقصى.

ما يثير الدهشة والاهتمام حول المحرك أن التقنيات المستخدمة فيه قادمة مباشرة من سيارات سباق الرالي التابعة لـ«هيونداي»، وتسمح التقنيات بالوصول لمعدلات دوران مرتفعة دون زيادة الحمل الميكانيكي على المحرك، ومن المرجح تقديم المحرك الجديد في سيارات «N» عالية الأداء للعلامة، وربما في بعض موديلات «N Line» الرياضية، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

فيما أطبقت «هيونداي» علامة «N» الفرعية في 2017 مع تدشين موديل «130 N» في معرض فرانكفورت للسيارات، ويأتي اسم العلامة من أول حرف من اسم مركز «Namyang» البحثي الرئيسي لمجموعة «هيونداي» في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى أول حرف من حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة.