مميزات جديدة لـ«ياريس» الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 01:30 مساء

أزاحت الشركة اليابانية «تويوتا» الستار عن إصدار رياضي جديد لسيارتها ياريس باسم «GR S» للمشاركة في بطولة سباقات محلية.

السيارة جاءت بالعديد من التحديثات الجمالية، وأبرز تعديل وهو إضافة ناقل حركة «CVT» جديد بـ10 سرعات، ليستبدل بناقل الـ«CVT» الحالي 7 سرعات، كما أضافت «تويوتا» جنوط 17 إنشا جديدة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وحصلت «ياريس» على تحديثات لنظام التعليق لزيادة الثبات، مع تأكيد «تويوتا» تحسن استجابة المحرك القياسي 4 سلندرات سعة 1.5 لتر، والذي يستمر بقوة 105 أحصنة وعزم 140 نيوتن متر.

الإصدار الماليزي الجديد مختلف عن نسخة «ياريس GR» عالية الأداء بمحرك 3 سلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 257 حصانا وسرعة قصوى 230 كلم/س.

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