تجسسية جديدة لـ«لاند روفر»2021

رصدت صور تجسسية لاندروفر رنج روفر الجيل القادم أثناء مرورها بالاختبارات الشتوية على الثلوج.

مرجح تدشين الموديل الإنتاجي في نهاية 2021 بمنصة MLA الجديدة كلياً، المنصة الجديدة تتميز بمرونتها الفائقة ودعمها للمحركات الهجينة والكهربائية بالكامل في كل منتجات جاكوار لاندروفر القادمة، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

أما الجيل الخامس الجديد من رنج روفر فقد أشارت تقارير لاستلامه لمحرك V8 سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو مع تقنية هايبرد محدودة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى تطوير لاندروفر لنسخة كهربائية بالكامل للموديل باسم «رود روفر».

نجاح الجيل القادم لرنج روفر سيكون محورياً لمستقبل جاكوار لاندروفر خاصة بعد استثمارات وصلت مليار دولار لتطوير المنصة المرنة الجديدة والتجهيز للعصر الكهربائي.