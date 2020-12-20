بالصور: تعرف على جديد كيا نيرو 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 12:26 مساء

رصدت عدسات المصورين التجسسيين الجيل القادم من سيارة كيا نيرو 2022، أثناء اختبارها بتمويهات مكثفة تحجب ملامحها.

غالبًا ستحصل كيا نيرو 2022 على تحديثات جمالية معتبرة للسيارة، ونلاحظ بعضا من ملامح التصميم المستوحاة من سيارة «هابانيرو» الاختبارية التي تم تدشينها في 2019، خاصة في تصميم «وجه القرش» كما يطلق عليه للمقدمة وتصميم المصابيح الخلفية نقلا عن موقع «موتوراتي».

ميكانيكيًا من المرجح استمرار توافر نسخ هجينة مخففة وهجينة بالقابس وكهربائية بالكامل لـSUV، ولكن لا توجد معلومات بعد عن مواصفات وتحديثات الأداء.

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