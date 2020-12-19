كيا سبورتاج في إصدار أسود جديد

قامت الصانعة الكورية كيا بالكشف عن إصدار JBL أسود جديد لموديل سبورتاج في بريطانيا والسعر سيبدأ من 28.545 جنيه استرليني.

الاسم واضح تمامًا، سيحصل الإصدار على نظام سمعي JBL فاخر بثمان مكبرات صوت مع لمسات سوداء مصقولة خارجية للشبك والمصابيح ومختلف أنحاء الخارجية وذلك، وفقا لموقع «متوراتي».

ويأتي إصدار JBL أسود جديد لموديل سبورتاج بجنوط سوداء 17 إنشا وشعارات كيا داكنة في الأمام والخلف مع زخرفات جلدية في المقصورة الداخلية للمقود ومساند الذراع و ناقل الحركة، وتشمل المزايا القياسية شاشة رؤية محيطية 360 درجة ومصابيح LED وسقف بانورامي وزر تشغيل ووقف المحرك والمزيد.

ميكانيكيًا يعتمد الإصدار على محرك 1.6 لتر بنزين بقوة 177 حصانا وآخر ديزل هايبرد 1.6 لتر بقوة 136 حصانا بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 7 سرعات.