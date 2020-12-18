تعرف على مميزات كهربائية بنتلي الأولى

تواصل العلامة الفاخرة بنتلي تطوير العديد من السيارات الكهربائية و ستكون البداية مع سيارة سيدان مرتفعة، وبحسب ما تقوله بنتلي فإن التصميم سيكون مستوحى من سيارة EXP 100 GT الاختبارية دون أن تحدد اسم السيارة بعد.

ويقول أدريان هولمارك أدريان هولمارك، الرئيس التنفيذي لبنتلي: «ننظر دائما إلى العملاء والقطاعات بالإضافة إلى السيارات الكهربائية وسنعمل على تكييف مجموعة منتجاتنا لأن العالم يتغير».

وأضاف: «تحركنا بالفعل مع العصر سابقاً، ولكن العصر سيتغير مرة أخرى في السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة ويجب أن يتلاءم تنسيق

منتجاتنا وحجمها وتسميتها مع طبيعة المنتج واستراتيجيته القائمة على العملاء. نحن أسماء سياراتنا الحالية، ربما سيستمرون، ولكننا سنطلع دوماً على تفضيلات العملاء وسنقدم الأسماء الملائمة»، وفقا لموقع «متوراتي».

وتريد بنتلي تقديم سيارات مختلفة وخارجة عن كونها سيارات SUV أو سيدان، و يضيف هولمارك «نحن لسنا مقيدين تماما فيما يتعلق بنمط الجسم وما إلى ذلك. لكننا نعلم التكنولوجيا التي سنستخدمها وقدرات تلك التكنولوجيا. نحن نعرف الأبعاد والنقاط الصعبة التي يتعين علينا العمل معها ولكن هذه فقط العناصر الأساسية، ربما 20% من العمل».