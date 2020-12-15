مليون نسخة من بورش كايين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 01:53 مساء

كان أول ظهور لسيارة بورش كايين قبل 18 عاما، واليوم في 2020 ها هي بورش تطلق النسخة رقم مليون من سيارتها الأكثر نجاحاً.

وتمكنت كايين من تغيّير مكانة بورش من شركة منتجة للسيارات الرياضية إلى شركة أكبر لتكون أكثر شهرة وانتشارا، ومثلت كايين السيارة الأولى في فئتها من سيارات SUV الفاخرة، والتي أصبحت اليوم أحد أكثر فئات السيارات نجاحاً، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».
ومن الجدير بذكره هنا من باب المقارنة أن بيع مليون نسخة من سيارة بورش الأيقونية 911 استغرق أكثر من 50 سنة، حيث أنتجتها بورش العام 2017 بينما بدأت السيارة في 1963.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هجوم «إلكتروني» يستهدف وزارة الأمن الداخلي الأميركية
دولى
بوتين يهنئ بايدن ويؤكد استعداده «للتعاون»
دولى
«بوكو حرام» تتبنى خطف مئات الطلاب في نيجيريا
دولى
بايدن: ترامب رفض احترام إرادة الشعب
دولى
ماذا قال ميسي عن تواجده ضمن تشكيلة الأفضل بالتاريخ؟
رياضة عالمية
«العناية الإلهية أنقذتني».. أول تعليق من نيمار بعد إصابته أمام ليون
رياضة عالمية
برئاسة وليامز.. 4 ملفات في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«الوسط» عن الطاقم التدريبي لقيادة المنتخب في بطولة أفريقيا
رياضة محلية
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
مسنة عمرها 98 عاما تشفى من «كورونا» في تاورغاء
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
رفع حجز شركات إيطالية على أموال تخص «الدولة الليبية»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسميا.. الكشف عن أفضل تشكيل في تاريخ كرة القدم