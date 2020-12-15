مليون نسخة من بورش كايين

كان أول ظهور لسيارة بورش كايين قبل 18 عاما، واليوم في 2020 ها هي بورش تطلق النسخة رقم مليون من سيارتها الأكثر نجاحاً.

وتمكنت كايين من تغيّير مكانة بورش من شركة منتجة للسيارات الرياضية إلى شركة أكبر لتكون أكثر شهرة وانتشارا، ومثلت كايين السيارة الأولى في فئتها من سيارات SUV الفاخرة، والتي أصبحت اليوم أحد أكثر فئات السيارات نجاحاً، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ومن الجدير بذكره هنا من باب المقارنة أن بيع مليون نسخة من سيارة بورش الأيقونية 911 استغرق أكثر من 50 سنة، حيث أنتجتها بورش العام 2017 بينما بدأت السيارة في 1963.