صور مسربة لـ«ميتسوبيشي أوتلاندر 2022»

أظهرت صور مسربة سيارة «ميتسوبيشي أوتلاندر 2022» الجديدة كليا، وذلك قبل أسابيع من التدشين الرسمي.

شركة ميتسوبيشي التي سجلت مواصفات محرك أوتلاندر 2022 مع إدارة سلامة الطرق الأميركية، حيث ستشارك المحرك مع نيسان إكس تريل الجديدة كليا، سعة 2.5 لتر 4 سلندرات بقوة 188 حصانا، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

فيما يشمل محرك إكس تريل تحسنًا لا بأس به عن محرك أوتلاندر الحالي بقوة 166 حصانا، كما أنها ستشارك المنصة كذلك مع إكس تريل والعديد من تقنيات الداخلية والسلامة.

بالإضافة لذلك ستحصل «ميتسوبيشي أوتلاندر 2022» على نفس أنظمة الدفع الثنائي والكلي لاكس تريل.