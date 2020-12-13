تعرف على جديد فورد تريمر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 11:57 صباحا

كشفت فورد رسميًا إصدار «تريمر» الجديد من سيارتها F-150 بتحديثات خارجية أكثر جراءة وتحديثات ميكانيكية.

ميكانيكيًا تأتي التحديثات مركزة على نظام التعليق خاصة لممتصات الصدمات، مع ازدياد الخلوص الأرضي للبيك أب وتوفير أقفال تفاضلية أمامية وخلفية بشكل قياسي.

وتم تزويد إصدار تريمر بإطارات 33 إنشا لجميع التضاريس وجنوط 18 إنشا قياسية، أما التحديثات الخارجية فشملت شبكا أماميا جديدا حصريا وعتبات جانبية جديدة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

يستمد الإصدار طاقته من محرك فورد 3.5 لتر إيكوبوست V6 بقوة 375 حصانا وعزم دوران 637 نيوتن متر، مع انطلاقه في الأسواق في الصيف القادم.

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