الكشف عن نيسان كيكس 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 12:07 مساء

قامت نيسان بالكشف عن كيكس 2021 بالتحديثات الجديدة في الولايات المتحدة.

التصميم الخارجي لسيارة نيسان كيكس 2021 بمقدمة جديدة ومصابيح أمامية LED محدثة وفتحات هواء رياضية ومصابيح ضباب جديدة، مع تحديث المصابيح الخلفية والمصدات كذلك، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية زودت بـ جلود جديدة وشاشة 8 إنشات جديدة لنظام المعلومات الترفيهية وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي بشكل قياسي ونظام سمعي Bose اختياري وكونسول أوسط جديد لبعض الفئات.

تستمد نيسان كيكس 2021 طاقتها من خلال محرك 1.6 لتر 4 سلندرات بقوة 124 حصانا وعزم 155 نيوتن متر وناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي.

من المتوقع انطلاق سيارة نيسان كيكس 2021 في السوق الأميركية في فبراير القادم.

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