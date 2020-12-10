بالفيديو: الكشف عن واحدة من أفضل سيارات اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 12:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «Acura» التابعة لـ«هوندا» الستار عن سيارة «كروس أوفر» الجديدة، وتميزت بمواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات المتطورة التي ظهرت العام الجاري.

وتتميز سيارة «Acura MDX» الجديدة بهيكل كبير ذي انسيابية عالية مدروس وفق أحدث معايير الأيروديناميك، ومجهز بواجهة أمامية عليها شبك كبير يحمل شعار الشركة المصنعة، وفيها فتحات مخصصة لتحسين تدفق الهواء عبر الهيكل، وفق «روسيا اليوم».

وتتميز هذه المركبة عن سيارات «Acura» السابقة بأنظمة فرامل كهربائية خاصة تعمل مع حساسات إلكترونية للتقليل من معدل الحوادث على الطرقات، وبنظام تعليق جديد يتحكم بحركة كل عجلة على حدة بما يتناسب مع السرعة ونوعية الطريق، وبممتصات صدمات محسنة وأكثر متانة.

وجاء هيكل هذه السيارة بطول 5 أمتار و39 ملم، بعرض 199 سم، وارتفاع 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 281 سم، أما القمرة فيها فأتت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة القيادة أتت بتصميم عصري وتقنيات تجعلها مميزة عن تلك الموجودة في جميع السيارات الأخرى.

وحصلت MDX على أحدث أنظم المولتيميديا والتكييف، وشاشتين قادرتين على الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، واحدة بمقاس 1.2 بوصة، وأخرى بمقاس 10 بوصات، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للتحكم بحركة ومسار المركبة على الطرقات السريعة، وأنظمة إلكترونية لتفادي الحوادث.

وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين بـ 6 أسطوانات، سعتها 3.5 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 295 حصانا، وبعلب سرعة أوتوماتيكية بـ10 مراحل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكثر من 3 آلاف وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة
دولى
ديمقراطيو الشيوخ الأميركي يفشلون في منع بيع «إف-35» للإمارات
دولى
«فرانس برس»: قرصنة وثائق متعلقة بلقاح «فايزر-بايونتيك» خلال هجوم إلكتروني في ...
دولى
«الإنتربول»: اعتقال 20 ألف شخص حول العالم في حملة تستهدف الاحتيال الإلكتروني
اقتصاد
لقاح «سبوتنيك» أداة أخرى لبسط النفوذ الروسي في الخارج
دولى
«المالية»: 834 مليون دينار إيرادات الضرائب.. و177 مليونا من الجمارك خلال 11 شهرا
ليبيا
الكبير يطلع السفير الألماني على جهود توحيد سعر صرف الدينار
ليبيا
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
غوتيريس: صاروخ مضاد للدبابات في ليبيا له خصائص سلاح إيراني الصنع
ليبيا
المسماري: نحن في حالة حرب مع ​تركيا​ ولم يعلن أحد وقف المعركة بل أعلنا وقف إطلاق...
ليبيا
سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
ليبيا
«اقتصاد الموقتة» تحظر تصدير «كتالايزر» عوادم السيارات
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يحللون عينات فضائية عمرها 4.6 مليار سنة