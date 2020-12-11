المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة

إذا كنت تريد الحفاظ على جمال سيارتك ومظهرها، يجب الاهتمام بطلاء السيارة بشكل كبير، حيث يعد طلاء السيارة أحد الأمور الهامة والتي تؤثر في منظر السيارة ككل، حيث يغطي أكبر مساحة منها، لذلك إذا كان منظر الطلاء محافظًا على بريقه وجماله فإنه سينعكس على منظر السيارة عمومًا.

أما إذا كان باهتًا أو يوجد به خدوش فإن ذلك سيؤثر على مظهر السيارة، ونتيجة إلى معاناة عدد كبير من قائدي السيارت من ظهور الصدأ أو البروما في هيكل السيارة الخارجي سوف نقدم إليك حلولاً سهلة وسريعة تخلصك من الصدأ تمامًا تعرف عليها معنا وفقًا لموقع «سيارة».

هناك عاملان أساسيان وراء حدوث الصدأ والتآكل إلى الأجزاء المعدنية في السيارة، وهما الرطوبة المتراكمة في زوايا هيكل السيارة، وكذلك تراكم الأملاح وأتربة الطريق في زوايا السطح السفلى للسيارة والتي تختزن الرطوبة، مما يسبب سرعة تآكل وصدأ بعض أجزاء السيارة.

استخدام ورق الألومنيوم

يعد ورق الألومنيوم وسلية سهلة ومنخفضة التكلفة لإزالة الصدأ من الكروم، حيث يتفاعل ورق الألومنيوم مع الصدأ بشكل كيميائي وبالتالي يزيل الصدأ بسهولة من على الكروم، ومن مميزات ورق الألومنيوم أنه لا يترك أي خدوش عند الفكر على أسطح الكروم، يراعى تنظيف سطح الكروم باستخدام قطعة قماش وصابون، وذلك قبل استخدام ورق الألومنيوم في عملية الفرك.

استخدام المشروبات الغازية

يمكن إزالة الصدأ باستخدام المشروبات الغازية طريقة سهلة وغير مكلفة، يفضل استخدام مشروب غازي دون سكر منعا للالتصاق بسطح الكروم، كما يمكن استخدام مشروب البيبسي أو الكوكاكولا وغير ذلك من المشروبات الغازية التي تتوافر بالأسواق، يراعي مسح سطح الكروم من خلال المشروب الغازي حيث يترك حوالي ربع ساعة لكي يتفاعل مع سطح الكروم وبعد ذلك افركه باستخدام اسفنجة تنظيف الصحون وقطعة قماش.