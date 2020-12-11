المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 11:01 صباحا

إذا كنت تريد الحفاظ على جمال سيارتك ومظهرها، يجب الاهتمام بطلاء السيارة بشكل كبير، حيث يعد طلاء السيارة أحد الأمور الهامة والتي تؤثر في منظر السيارة ككل، حيث يغطي أكبر مساحة منها، لذلك إذا كان منظر الطلاء محافظًا على بريقه وجماله فإنه سينعكس على منظر السيارة عمومًا.

أما إذا كان باهتًا أو يوجد به خدوش فإن ذلك سيؤثر على مظهر السيارة، ونتيجة إلى معاناة عدد كبير من قائدي السيارت من ظهور الصدأ أو البروما في هيكل السيارة الخارجي سوف نقدم إليك حلولاً سهلة وسريعة تخلصك من الصدأ تمامًا تعرف عليها معنا وفقًا لموقع «سيارة».

هناك عاملان أساسيان وراء حدوث الصدأ والتآكل إلى الأجزاء المعدنية في السيارة، وهما الرطوبة المتراكمة في زوايا هيكل السيارة، وكذلك تراكم الأملاح وأتربة الطريق في زوايا السطح السفلى للسيارة والتي تختزن الرطوبة، مما يسبب سرعة تآكل وصدأ بعض أجزاء السيارة.

استخدام ورق الألومنيوم
يعد ورق الألومنيوم وسلية سهلة ومنخفضة التكلفة لإزالة الصدأ من الكروم، حيث يتفاعل ورق الألومنيوم مع الصدأ بشكل كيميائي وبالتالي يزيل الصدأ بسهولة من على الكروم، ومن مميزات ورق الألومنيوم أنه لا يترك أي خدوش عند الفكر على أسطح الكروم، يراعى تنظيف سطح الكروم باستخدام قطعة قماش وصابون، وذلك قبل استخدام ورق الألومنيوم في عملية الفرك.

استخدام المشروبات الغازية
يمكن إزالة الصدأ باستخدام المشروبات الغازية طريقة سهلة وغير مكلفة، يفضل استخدام مشروب غازي دون سكر منعا للالتصاق بسطح الكروم، كما يمكن استخدام مشروب البيبسي أو الكوكاكولا وغير ذلك من المشروبات الغازية التي تتوافر بالأسواق، يراعي مسح سطح الكروم من خلال المشروب الغازي حيث يترك حوالي ربع ساعة لكي يتفاعل مع سطح الكروم وبعد ذلك افركه باستخدام اسفنجة تنظيف الصحون وقطعة قماش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جديد «كورونا»: أميركا تقترب من الترخيص للقاح وفرنسا تخرج من العزل بـ«حذر» ...
دولى
«البوليساريو» عن قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية: «من لا يملك لمن لا يستحق»
عربى
مصر تستقبل أول شحنة من لقاح «كورونا».. والأولوية للأطقم الطبية
عربى
«بي بي سي»: البريطانيون قد يمنعون من دخول دول الاتحاد الأوروبي بداية 2021
دولى
بعد خسارته أمام غينيا الاستوائية.. تعرف على ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
الأمم المتحدة تعلن تمسكها بقرارات مجلس الأمن فيما يخص أزمة الصحراء الغربية
دولى
النائب أبوبكر سعيد: لا صحة لانسحاب أي عضو من لقاء غدامس
ليبيا
الأهلي بنغازي يفوز وديا على مصر المقاصة
رياضة محلية
الصديق الكبير يجمد أرصدة «داخلية الوفاق».. وباشاغا يضعه في قائمة الممنوعين من ...
ليبيا
الكرة الإيطالية تفقد أحد أساطيرها.. وفاة باولو روسي هداف مونديال 1982
رياضة عالمية
بلدية يفرن تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في يوم واحد
ليبيا
مالطا: اعتراض سفينة محملة بـ612 كيلوغرام «كوكايين» قبل إبحارها إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة