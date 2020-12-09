تعرف على مميزات جينيسيس G90 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 03:15 مساء

لا تزال علامة جينيسيس تجري اختباراتها على سيارتها G90 موديل 2022 في شوارع كوريا الجنوبية، لتظهر لنا السيارة في تصميم تخيلي جديد من Kolesa للسيدان الأنيقة.

وستنتقل جينيسيس G90 للغة تصميم الصانعة الكورية الجديدة، والتي تشمل مصابيح أمامية وخلفية رباعية، كما أن المقصورة الداخلية ستأتي بشاشة معلومات ترفيهية لمسية متصلة بلوحة العدادات الرقمية عبر قطعة زجاج واحدة وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».
وبحسب ما أوردته تقارير من تزويد السيارة بنظام تعليق هوائي جديد لزيادة الراحة في المقصورة، مع تقنية التوجيه النصف ذاتي من المستوى الثالث، كما قد يستمر محرك 8 سلندرات سعة 5.0 لتر الحالي بالتنفس الطبيعي، ولكن لا توجد تأكيدات رسمية بعد.

من المنتظر تدشين جينيسيس G90 القادمة في نهاية 2021 مع وصولها للأسواق العالمية في بداية 2022.

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