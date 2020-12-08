اليابان تتحول إلى السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 12:33 مساء

ها هي اليابان تشرع بالانضمام إلى الدول المتحولة للسيارات الكهربائية وتعلن نهاية حقبة السيارات التقليدية.

وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأنها ستمنع بيع سيارات الوقود بعد 10 إلى 20 سنة قادمة كحد أقصى، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع تهدف لمنع الانبعاثات بحلول العام 2050، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

الجدير بذكره أنه وفي العام 2018 كانت السيارات مسؤولة عن 16% من الانبعاثات في اليابان، ومن المخطط له خفض النسبة بشكل كبير حتى العام 2030، وقد استجابت شركات السيارات اليابانية فأعلنت «تويوتا» نيتها توفير فئة كهربائية من كل سيارة، كما أعلنت «نيسان» نيتها رفع نسبة المبيعات من السيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 30% إلى 60% خلال العامين القادمين.

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