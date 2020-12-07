«كورونا» يؤجل تسليم سيارة «فورد» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 03:01 مساء

يبدو أن محبي «فورد برونكو» سينتظرون المزيد من الوقت بعد هذه الأخبار، حيث قامت شركة فورد بإرسال رسالة إلى شبكة وكلائها تفيد بأن إنتاج «برونكو» تأخر بسبب فيروس «كورونا»، وستصل السيارة إلى الوكلاء لتسليمها للعملاء في الصيف بدلا من الربيع.

وبحسب الأخبار فإن طلب السيارة تم تأجيله أيضا، حيث كان من المقرر أن يبدأ في منتصف يناير، إلا أنه تم تأجيله حتى منتصف مارس، ويعني ذلك أيضا أن حزمة «Sasquatch» وناقل الحركة اليدوي التي أعلنت عنها «فورد» أنها ستكون اختيارية لن تصل حتى أواخر العام 2021 لموديل 2022، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

لا توجد أي تفاصيل عن سبب التأجيل، لكن «فورد» تُسلط الضوء على مشكلات في التوريد، والجدير بالذكر أن «فورد» لديها ما يقرب من 200000 حجز مسبق للسيارة الجديدة، وتتوقع الشركة أن تصبح الغالبية العظمى منها طلبات شراء أكيدة في نهاية الأمر.

لا يمكن التخمين إذا كان هذا التأجيل سيؤثر على الكشف عن «فورد برونكو وارثوج» الأكثر قوة أم لا، ويُذكر أن «برونكو سبورت» بدأ إنتاجها بالفعل في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

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